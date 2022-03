Antica barca fluviale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antica barca fluviale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : BURCHIELLO

Significato/Curiosita : Antica barca fluviale

Per gli egizi la barca sacra era un battello fluviale elevato a simbolo di imbarcazione rituale, come attesta la vasta documentazione iconografica-letteraria...

L'edizione di riferimento per burchiello. la prima edizione filologicamente ponderata dell'intera opera di burchiello è stata pubblicata nel 2000. nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 marzo 2022

Altre definizioni con antica; barca; fluviale; Classe di cavalieri dell antica Roma: ordine __; I magistrati plebei dell antica Roma; La piazza centrale nell antica Grecia; Non manca in antica mera; Un imbarca zione da regate; Si tirano in barca ; Un azione di chi sta in barca ; Oggetto metallico utile ad incanalare alcuni cavi dell imbarca zione; Barchetta fluviale ; Un baluardo fluviale ; Una leggera imbarcazione fluviale ; Sbarramento fluviale ; Cerca nelle Definizioni