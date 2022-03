Andate... poeticamente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Andate... poeticamente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ITE

Significato/Curiosita : Andate... poeticamente

Una petizione presso le grandi potenze vittoriose riunitesi a parigi. poeticamente, invece, il manzoni contribuì all'effimero sentimento patriottico con...

ite – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di ituberá (brasile) istituto tecnico economico... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 marzo 2022

Altre definizioni con andate; poeticamente; andate a male; Sono comandate da generali; andate in frantumi; andate via per il poeta; Docile... poeticamente ; poeticamente basso; Cerca nelle Definizioni