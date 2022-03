Acido __: ne deriva l LSD - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Acido __: ne deriva l LSD. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : LISERGICO

Significato/Curiosita : Acido __: ne deriva l lsd

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi lsd (disambigua). l'lsd (dietilamide dell'acido lisergico) è una tra le più potenti sostanze psichedeliche...

Allucinogena: la famosa lsd o lsd25 (dietilamide dell'acido lisergico). l'lsa (ammide dell'acido lisergico, nota anche come ergina) è un allucinogeno (psichedelico)... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 marzo 2022

Altre definizioni con acido; deriva; acido ascorbico o __; Caustico e aggressivo, come un acido ; Cambiano faceto in acido ; acido usato in fotografia; Stella di neutroni deriva ta da supernova; Ne deriva la bossa nova; Un deriva to del vino; Statuine deriva te da zanne d elefanti; Cerca nelle Definizioni