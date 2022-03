Zuppa di pane toscana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Zuppa di pane toscana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RIBOLLITA

Significato/Curiosita : Zuppa di pane toscana

Cucina toscana è costituita, principalmente, di piatti e dolci tradizionali che mantengono inalterata la loro preparazione da molti anni. il pane senza...

Aggiungere alla "ribollita" un filo d'olio extravergine e affettarci una cipollina fresca. come tutte le altre minestre di verdura anche la ribollita diventa sempre... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

