Uno strumento a fiato del gruppo dei legni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno strumento a fiato del gruppo dei legni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FAGOTTO

Significato/Curiosita : Uno strumento a fiato del gruppo dei legni

Il corno è uno strumento musicale a fiato che fa parte degli aerofoni e della sottofamiglia degli ottoni con canneggio conico. viene anche chiamato corno...

Disambiguazione – se stai cercando il registro d'organo, vedi fagotto (registro d'organo). il fagotto è uno strumento musicale a fiato ad ancia doppia, le cui... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

Altre definizioni con strumento; fiato; gruppo; legni; strumento utile a misurare lunghezze e diametri; strumento ottico piccola costellazione australe; strumento musicale dell antichità classica; strumento musicale diffuso in Sicilia; Li appanna il fiato ; Vibra all imboccatura di certi strumenti a fiato ; Brevi pause per riprendere fiato ; Si lanciano a perdifiato ; gruppo politico di minore importanza; gruppo di navi da guerra; gruppo musicale... difficile; I Maiden gruppo heavy metal; Lavora con legni pregiati; Strumento musicale della famiglia dei legni ; La arte di lavorare legni pregiati; legni e ottoni; Cerca nelle Definizioni