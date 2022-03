O è una finzione o è quella degli occhiali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: O è una finzione o è quella degli occhiali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MONTATURA

Significato/Curiosita : O e una finzione o e quella degli occhiali

Televisivo di divulgazione storica passato e presente, in onda su rai 3. passato e presente (programma televisivo) il tempo e la storia (programma televisivo)...

Sono: montatura alla tedesca o di fraunhofer; montatura inglese; montatura fotografica; montatura porter o a ferro di cavallo. queste montature si differenziano... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

Altre definizioni con finzione; quella; degli; occhiali; La finzione del pokerista; Montatura, finzione ; Lo è la finzione teatrale; finzione per ingannare; quella Padana è di origine alluvionale; C è quella di partenza e quella per il barbecue; quella di Recco è farcita con formaggio cremoso; Con quella dell acqua si trova il residuo fisso; C è degli alberi o cerebrale; Periodo di lavoro degli studenti universitari; Demme che ha diretto Il silenzio degli innocenti; Paese di origine degli U2; Custodia per gli occhiali ; Venditori di occhiali ; La scienza che si serve di potenti cannocchiali ; La stanghetta degli occhiali ; Cerca nelle Definizioni