UEFA Champions, celebre torneo di calcio ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: UEFA Champions, celebre torneo di calcio ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LEAGUE

Significato/Curiosita : Uefa champions, celebre torneo di calcio ing

6º posto e sfiorando di nuovo la qualificazione alla coppa uefa. in questo torneo si ricorda la contestazione del direttore di gara barbaresco per aver...

Disambiguazione – "conference league" rimanda qui. se stai cercando la quinta serie del campionato inglese di calcio, vedi national league (campionato inglese)... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

