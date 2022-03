Il tubo digerente che va dalla gola allo stomaco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il tubo digerente che va dalla gola allo stomaco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ESOFAGO

Significato/Curiosita : Il tubo digerente che va dalla gola allo stomaco

Dolore dietro lo sterno o nella zona intorno allo stomaco viene spesso percepito come bruciore di stomaco. un altro segno può essere un colpo di tosse...

Citazioni di o su esofago wikizionario contiene il lemma di dizionario «esofago» wikimedia commons contiene immagini o altri file su esofago esofago, su treccani... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

