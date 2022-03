Tratto del tubo digerente sinonimo di interno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tratto del tubo digerente sinonimo di interno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : INTESTINO

Significato/Curiosita : Tratto del tubo digerente sinonimo di interno

L'apparato gastrointestinale è sinonimo dell'apparato digerente. la parete dell'apparato gastrointestinale è composta in ogni settore essenzialmente da...

Ripiegato più volte su sé stesso. l'intestino è distinto in due parti principali, intestino tenue e intestino crasso. l'intestino tenue è un organo cavo di forma... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

