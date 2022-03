Il traffico nella zona ZTL - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il traffico nella zona ZTL. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LIMITATO

Le zone a traffico limitato, note semplicemente come ztl, in italia, sono aree nelle quali viene limitato l'accesso a particolari categorie di veicoli...

Uno stato a riconoscimento limitato è uno stato de facto indipendente e sovrano, che controlla e governa effettivamente un territorio e una popolazione...

