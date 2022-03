Tra i grandi concorrenti di Apple per smartphone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tra i grandi concorrenti di Apple per smartphone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SAMSUNG

Significato/Curiosita : Tra i grandi concorrenti di apple per smartphone

Principale concorrente smartphone samsung produce quasi tutti i suoi dispositivi localmente. ad aprile 2019, apple ha avviato la produzione di iphone 7...

Se stai cercando la filiale di elettronica di consumo, vedi samsung electronics. samsung (, ; pronuncia coreana: /sams gup/; stilizzato... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

I due grandi denti frontali; Sono grandi quelli raffigurati da Paul Cézanne; grandi festività religiose; Nei grandi ristoranti consiglia il vino ai clienti; Si svolge tra concorrenti ; Riducono i concorrenti ; Impegnano i concorrenti ; Lo diviene la più bella tra le concorrenti ; Il primo nome del Paul Jobs della apple ; Sistema operativo apple ; Il computer della apple corto; È concorrente di apple ; Sinonimo di telefonino o smartphone ; Apparecchio che connette un modem a PC e smartphone ; La posta sullo smartphone ; Se ne fanno molte con gli smartphone ;