Tipica pasta corta ligure, spesso condita al pesto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tipica pasta corta ligure, spesso condita al pesto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TROFIE

Significato/Curiosita : Tipica pasta corta ligure, spesso condita al pesto

Della pasta lunga a strisce (simile alle tagliatelle, ma più corta), conosciuta ancora attualmente col nome di làgana o làina, solitamente condita con leguminacee...

Esiste un tipo di trofie impastato con farina di castagne che prende il nome di trofie "bastarde", il cui gusto è più dolce delle trofie normali o bianche... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

