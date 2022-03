Terreni coltivati e spesso allagati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Terreni coltivati e spesso allagati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RISAIE

Significato/Curiosita : Terreni coltivati e spesso allagati

Canneto, proprietario dei terreni di corte medulfe che spesso erano allagati. per i danni che la chiusa procurava nei terreni coltivati i ''serragli'' di legno...

La risaia è una sistemazione superficiale del terreno adatta alla coltivazione del riso. le risaie sono un aspetto tipico dei territori di molti paesi... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

Altre definizioni con terreni; coltivati; spesso; allagati; Ufficio che registra proprietari di terreni e fabbricati; Le superfici dei terreni ; Uno sport da praticare su terreni accidentati; terreni da costruzione; Campi coltivati a pomi; Alberi molto coltivati in Alto Adige; Campicelli coltivati a verdure; Il pupazzo che difende... i terreni coltivati ; Un corno del famoso e spesso ricordato dilemma amletico; È in versi e spesso in rima; Lo dicono spesso i Sardi per Andiamo; Ambulatori spesso privati; Appezzamenti spesso allagati ; Campi volutamente allagati ;