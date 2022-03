Terminare un attività commerciale: chiudere i __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Terminare un attività commerciale: chiudere i __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BATTENTI

Significato/Curiosita : Terminare un attivita commerciale: chiudere i __

Che porta a chiudere molti dei grandi magazzini siti nei centri storici e all'apertura di numerose filiali all'interno dei centri commerciali del gruppo...

I battenti, o fujénti, sono un gruppo di persone devote alla vergine dell'arco (madonna dell'arco) venerata nel santuario della madonna dell'arco nel comune... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

Altre definizioni con terminare; attività; commerciale; chiudere; Aiuta a determinare la posizione di una nave; Strumento graduato per determinare il peso specifico di liquidi; Una prova per determinare le attitudini; Determinare particolari effetti o conseguenze; attività disordinata e confusionaria; Tenersi in attività ; Un attività fisica che aiuta a crescere sani e robusti; L attività di chi crea oggetti su misura; Villaggio commerciale dove si praticano buoni prezzi; Una ritorsione commerciale ; Un esclusiva commerciale ; Il gruppo con cui nel 2001 si è fusa la commerciale ; Locale che può chiudere tardi; Nastro metallico per chiudere casse o imballaggi; Sbarra per chiudere una porta; Si possono chiudere con i gemelli; Cerca nelle Definizioni