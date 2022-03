Tendina di capelli sulla fronte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tendina di capelli sulla fronte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FRANGETTA

Significato/Curiosita : Tendina di capelli sulla fronte

frangetta

Altre definizioni con tendina; capelli; sulla; fronte; Nel Pc può essere a tendina ; Quella a tendina è un taglio di capelli; In bagno sostituisce una tendina ; Una tendina di cannucce; Prodotto che districa i capelli ; Donna dai capelli chiari; Una curva tra i capelli ; L ha in capo... chi ha foltissimi capelli ; L ha presa da poco chi espone una P sulla macchina; Lesioni che sulla pelle del ventre possono manitestarsi dopo una gravidanza; Sport praticato sulla neve o in acqua; Località archeologica dell Egitto sulla riva destra del Nilo; In mezzo alla fronte ; Il bifronte della mitologia; fronte ggia SSO; 0 sole _ sta nfronte a te; Cerca nelle Definizioni