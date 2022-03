Tecnica di depilazione a strappo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tecnica di depilazione a strappo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CERETTA

Significato/Curiosita : Tecnica di depilazione a strappo

I peli pubici. la rimozione dei peli dalla radice è epilazione e non depilazione. il tempo necessario perché i peli si ripresentino sulla superficie cutanea...

ceretta araba è un metodo naturale di epilazione che utilizza la cosiddetta cera araba o cera persiana. è nota anche come oro di cleopatra, ceretta all'orientale... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

