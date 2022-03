Superficiali, leggere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Superficiali, leggere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FRIVOLE

Significato/Curiosita : Superficiali, leggere

Tipologie di aspetti superficiali: a: sono consentiti difetti quali pori, leggere intaccature, piccoli risalti, leggere graffiature o una leggera colorazione che...

Giardini pensili, grotte, statue e fontane divennero teatro delle sue frivole scene di vita, profondamente influenzate dallo studio delle opere di giovanni... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

