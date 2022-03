Strumento utile a misurare lunghezze e diametri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Strumento utile a misurare lunghezze e diametri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CALIBRO

Significato/Curiosita : Strumento utile a misurare lunghezze e diametri

il calibro (dall'arabo qalib) è uno strumento di misura della lunghezza, adatto a misurare la larghezza e lunghezza di un oggetto, la distanza tra due...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi calibro (disambigua). il calibro (dall'arabo qalib) è uno strumento di misura della lunghezza...

