Sostanze atte a nutrire il terreno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sostanze atte a nutrire il terreno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CONCIMI

Significato/Curiosita : Sostanze atte a nutrire il terreno

Organici persistenti e tutte le sostanze chimiche nocive atte al bioaccumulo. sebbene la maggior parte delle sostanze chimiche sintetiche sono innocue...

concimi semplici sono quei concimi in cui è presente un solo elemento (o azoto, o fosforo, o potassio). ad esempio il nitrato del cile è un concime semplice... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

Altre definizioni con sostanze; atte; nutrire; terreno; Reazione di un organismo a determinate sostanze ; Non mischiato ad altre sostanze ; Un grave accumulo nel sangue di sostanze azotate; Metodo di cura che prevede sostanze in dosi infinitesimali; Nome di batte simo di papa Bergoglio; Abbigliamento caratte rizzato da magliette e shorts; Distratto, sbadato, disatte nto; Le piante grasse che caratte rizzano i panorami messicani; nutrire dubbi o timori; Miscellanea per nutrire animali da cortile; nutrire reciproca considerazione; Può nutrire neonati umani e animali; Le lasciano gli animali sul terreno ; Grande terreno coltivato o usato per pascoli; Spargere il grano o l avena sul terreno ; Viene conficcato nel terreno ; Cerca nelle Definizioni