Lo sono vene e arterie: vasi __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono vene e arterie: vasi __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SANGUIGNI

Significato/Curiosita : Lo sono vene e arterie: vasi __

Si chiamano "arterie coronarie"; i vasi che rimuovono il sangue deossigenato dal muscolo cardiaco si chiamano "vene cardiache". le arterie coronarie che...

Formano collettivamente un sistema di gruppi sanguigni. fino al 1901 si ignorava l'esistenza dei gruppi sanguigni. gli studi di karl landsteiner portarono... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

