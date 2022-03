Sono pari nella forma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono pari nella forma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : OM

Significato/Curiosita : Sono pari nella forma

Le pari opportunità sono un principio giuridico inteso come l'assenza di ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociale di un qualsiasi individuo...

Francesco di paola om – officine meccaniche – era un'azienda produttrice di autocarri om – codice vettore iata di miat-mongolian airlines om – codice iso 639-2... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

