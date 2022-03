Sono originarie di Lucca, Pistoia o Carrara - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono originarie di Lucca, Pistoia o Carrara. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TOSCANE

Significato/Curiosita : Sono originarie di lucca, pistoia o carrara

Ferrovia firenze-lucca è una linea ferroviaria che congiunge firenze con lucca, toccando pistoia e prato. il tratto tra firenze e pistoia venne chiamato...

Che fecero della toscana un irripetibile esempio di autonomia culturale, sociale ed economica. tra la fioritura delle varie città toscane si vede la città... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

Altre definizioni con sono; originarie; lucca; pistoia; carrara; sono positivi nell atomo; Lo sono gli abitanti di Mogadiscio; sono di cartone e si riempiono per traslocare; Così sono anche detti i livornesi; originarie di stati diversi dal proprio; originarie d'un luogo; Sono originarie di Buenos Aires o Rosario; originarie di Manila; Città tra lucca e Livorno; La grande di lucca ; La fiera di lucca dei fumetti e dei giochi; Sono vicine in lucca ; Centro invernale in provincia di pistoia ; Sigla di pistoia ; Passo appenninico tra Bologna e pistoia ; pistoia al PRA; Fa binomio con carrara ; Massa carrara ; Forma provincia con carrara ; Nobili toscani, furono sovrani di Massa e carrara ; Cerca nelle Definizioni