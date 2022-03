Sono di cartone e si riempiono per traslocare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono di cartone e si riempiono per traslocare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SCATOLONI

Significato/Curiosita : Sono di cartone e si riempiono per traslocare

Mack smith, storia d'italia, laterza, 1973 [manca numero pag]. ^ quello scatolone di sabbia che unì mussolini e nenni ^ renzo de felice, mussolini il rivoluzionario... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

Altre definizioni con sono; cartone; riempiono; traslocare; Così sono anche detti i livornesi; sono fuori di testa e hanno vinto l Eurovision; sono minuziose una volta all anno: pulizie di __; Lo sono vene e arterie: vasi __; Foglio di cartone tra l immagine e la cornice; Il cartone animato con Cartman, Stan e Kyle; Il cartone animato con i Bee Hive: __ Licia ing; Il Bruce difensore nel cartone Holly e Benji; La riempiono i paroloni; Si riempiono ad ottobre; Si riempiono di polli; Si riempiono di piatti sporchi; Sposarsi e traslocare ; traslocare ... in centro; Cerca nelle Definizioni