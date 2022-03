Soldato con anni di vita militare alle spalle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Soldato con anni di vita militare alle spalle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VETERANO

Significato/Curiosita : Soldato con anni di vita militare alle spalle

Guerra di secessione. un reggimento di cavalleria, comandato dal colonnello john marlowe, nella vita civile ingegnere ferroviario, è inviato alle spalle del...

Disambiguazione – "veterano" rimanda qui. se stai cercando l'analogo concetto dell'esercito romano, vedi veterano (storia romana). disambiguazione – "veterani" rimanda... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

