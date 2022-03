Il silenzio che protegge i criminali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il silenzio che protegge i criminali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OMERTA

Significato/Curiosita : Il silenzio che protegge i criminali

Un film del 2001 diretto da ridley scott, appartenente alla saga de il silenzio degli innocenti, tratta dai romanzi di thomas harris. sono passati dieci...

Wikizionario wikiquote contiene citazioni di o su omertà wikizionario contiene il lemma di dizionario «omertà» (en) omertà, su enciclopedia britannica, encyclopædia...

