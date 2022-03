Sasso smussato dall azione dell acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sasso smussato dall azione dell acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CIOTTOLO

Significato/Curiosita : Sasso smussato dall azione dell acqua

Tra il mare adriatico e il gran sasso d'italia, presentandosi come porta di accesso al parco nazionale del gran sasso e monti della laga attraverso la...

Un ciottolo è un sasso (roccia) reso levigato dall'azione dell'acqua, in particolare l'acqua che scorre da fiumi e torrenti. in edilizia, un ciottolo è... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

Altre definizioni con sasso; smussato; dall; azione; dell; acqua; Città tedesca capitale della sasso nia; L inventore del sasso fono; Un sasso lino d oro; Sconfisse i sasso ni; Taglio smussato di pietre preziose fra; Si dice di un carattere aspro... non smussato !; Una singola piccola treccia che parte dall a nuca; Il tubo digerente che va dall a gola allo stomaco; Il gigante dall e 50 teste; La parte della gamba dall inguine al ginocchio; Difficoltosa evacuazione intestinale; La trasformazione e il riuso di materiali usati; Organizzazione politica; Tecnica di depilazione a strappo; Laura, ex presidente dell a Camera; Quello dell a carta igienica è fatto di cartone; Quella dell a Signoria si trova a Firenze; Una stella dell Orsa Maggiore non troppo luminosa; Inizio dell età adulta in alcune tribù: rito di __; Ricoperti d acqua un disco dei Litfiba: Mondi __; Come un acqua ... non ruvida; acqua e __, come una ragazza semplice; Mettere acqua in un bicchiere o soldi in banca; Cerca nelle Definizioni