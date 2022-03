Riproduzioni della nascita di Gesù con le statuine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riproduzioni della nascita di Gesù con le statuine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PRESEPI

Significato/Curiosita : Riproduzioni della nascita di gesu con le statuine

All'interno delle chiese, nelle quali la rappresentazione della nascita di gesù, con le statuine ed elementi tratti dall'ambiente naturale, diventò un rito...

All'interno delle chiese, nelle quali la rappresentazione della nascita di gesù, con le statuine ed elementi tratti dall'ambiente naturale, diventò un rito...

Benedetto rubino, presepi siciliani, la lettura, milano gennaio 1915 ^ museo pepoli - i presepi 40 mostra internazionale dei presepi ^ giovanni antonazz...

