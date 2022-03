Rifiutarsi di votare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rifiutarsi di votare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ASTENERSI

Significato/Curiosita : Rifiutarsi di votare

Ragione. i membri possono rifiutarsi di votare su qualsiasi materia essi credano di essere in conflitto di interesse. nel consiglio di sicurezza delle nazioni...

Ucraina entro i suoi confini dell'epoca. astenersi da qualsiasi minaccia o uso della forza contro l'ucraina. astenersi dall'utilizzare la pressione economica... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

