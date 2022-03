Rientrare in sede - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rientrare in sede. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TORNARE

Significato/Curiosita : Rientrare in sede

L'arcidiocesi di ravenna-cervia (in latino: archidioecesis ravennatensis-cerviensis) è una sede metropolitana della chiesa cattolica in italia appartenente alla...

tornare è un film del 2019 diretto da cristina comencini con giovanna mezzogiorno, vincenzo amato, beatrice grannò, clelia rossi marcelli e marco valerio... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

Altre definizioni con rientrare; sede; Per rientrare in teatro; La sede degli affetti; Fa alzare e sede re i tifosi allo stadio; Si dice di uomini sede ntari e di tarda intelligenza; Fu sede della civiltà maya; Cerca nelle Definizioni