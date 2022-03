Regione autonoma spagnola con capitale Barcellona - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Regione autonoma spagnola con capitale Barcellona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CATALOGNA

Significato/Curiosita : Regione autonoma spagnola con capitale barcellona

Ammontano a 17. sono previste dal titolo viii della costituzione spagnola del 1978, con la quale è stato disegnato un ordinamento di tipo regionale in opposizione...

Principatus di catalogna non è in realtà un "principato" nel senso giuridico del termine, e un titolo personale di "principe di catalogna" non è mai esistito... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

