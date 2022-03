Radicale, senza mezze misure - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Radicale, senza mezze misure. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DRASTICO

In chimica, radicale che deriva dal metano, CH3; Un radicale monovalente; Infiammazione cronica dell'apice radicale dentale; Il Gianfranco ex segretario del Partito radicale ; senza una forma; Busti senza braccia; Assenza del dolore nella filosofia epicurea; Somaro senza soma; Le mezze cuffiette bianche delle cameriere; Quelle mezze ... non ci sono più; I suoi baci sono dolci costutuiti di due mezze sfere unite da una farcitura; Uno che non conosce le mezze misure; misure anglosassoni di superficie; misure per tenute agricole; misure per la legna; misure agrarie estere;