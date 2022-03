Racconto breve con fini pedagogici e morali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Racconto breve con fini pedagogici e morali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : APOLOGO

Significato/Curiosita : Racconto breve con fini pedagogici e morali

Utilizzato il suo metodo ai fini della definizione di concetti morali quali la virtù, la pietà, la saggezza, la temperanza, il coraggio e la giustizia. socrate...

apologo e quelle di generi letterari affini per brevità e carica allegorica sono spesso labili e sovrapponibili, quando non inestricabili. l'apologo,... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

Altre definizioni con racconto; breve; fini; pedagogici; morali; L inizio del racconto ; Lo è il racconto che non corrisponde esattamente alla realtà; Un racconto di Gogol; Narrazione, racconto ; breve interruzione delle ostilità; Nominativo in breve ; Riservato in breve ; Il breve era figlio di Carlo Martello; Il momento in cui fini sce il sonno; Numero che dopo la virgola si ripete all infini to; I confini dell Oregon; fini sce quand è composta; I figli del re valori morali ; Chi ne è giù è demorali zzato; Libera da scrupoli morali ; Qualità fisiche o morali ; Cerca nelle Definizioni