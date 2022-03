Quello della carta igienica è fatto di cartone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello della carta igienica è fatto di cartone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ROTOLO

Significato/Curiosita : Quello della carta igienica e fatto di cartone

Maggiore di 0,3 mm) cartoncino bristol cartone (450÷1.200 g/m² spesso fino a 2 mm) cartone ondulato carta velina carta crespa carta glassine carta igienica carta...

^ stefania rotolo, su inmiamemoria.com. altri progetti wikiquote wikiquote contiene citazioni di o su stefania rotolo (en) stefania rotolo, su discogs... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

