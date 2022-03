Quello del cinema è detto grande - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello del cinema è detto grande. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SCHERMO

Significato/Curiosita : Quello del cinema e detto grande

Vedi cinema (disambigua). il cinema (dal greco antico µa, -t "movimento") è l'insieme delle arti, delle tecniche e delle attività industriali e distributive...

Disambiguazione – se stai cercando altri usi del termine, vedi schermo (disambigua). per schermo si intende generalmente un dispositivo di varia forma e dimensioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

Altre definizioni con quello; cinema; detto; grande; Gustav Klimt raffigurò quello della vita; Bovide, c è anche quello abruzzese; C è quello di forza maggiore; Monumenti funerari come quello di Alicarnasso; Tony del cinema ; Pupi, regista cinema tografico; Lo è Russell Crowe al cinema , per Ridley Scott; II Damon del cinema ; Animale marino detto anche anemone di mare; Fu detto il principe della risata; Il supereroe detto l Uomo Pipistrello; È detto anche ecogoniometro; grande terreno coltivato o usato per pascoli; Quella di Trevi è la più grande di Roma; Maestoso, di grande mole; grande inondazione biblica: __ Universale; Cerca nelle Definizioni