Quelle di Roma si svolsero nel 1960 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelle di Roma si svolsero nel 1960. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : OLIMPIADI

Significato/Curiosita : Quelle di roma si svolsero nel 1960

Grande palazzo dello sport di roma, inaugurato nel 1960, esempio del razionalismo italiano; stadio centrale del tennis, dove si giocano ogni anno gli internazionali...

Disambiguazione – "olimpiadi" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi olimpiadi (disambigua). i giochi olimpici dell'era moderna sono un... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

