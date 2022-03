Quella di Trevi è la più grande di Roma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella di Trevi è la più grande di Roma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FONTANA

Significato/Curiosita : Quella di trevi e la piu grande di roma

la fontana di trevi è la più grande fra le celebri fontane di roma. costruita sulla facciata di palazzo poli da nicola salvi, il concorso indetto da papa...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi fontana (disambigua). una fontana (dal latino fontis, "sorgente") è un dispositivo architettonico... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

È mistica quella dipinta da Botticelli; Nella Repubblica Italiana c è quella dei deputati; Leopardi scrisse di quella dopo la tempesta; quella assicurativa è stipulata da una compagnia; Storica località in provincia di trevi so; In provincia di trevi so; La Ekberg che fa il bagno nella fontana di trevi ne La dolce vita; Confluisce nella Mosella vicino a trevi ri; Quello del cinema è detto grande ; grande terreno coltivato o usato per pascoli; Maestoso, di grande mole; grande inondazione biblica: __ Universale; Gran chiasso... a roma ; Complesso di studi per film e TV a roma ; I magistrati plebei dell antica roma ; Un roma nzo di Lermontov;