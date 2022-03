Quella Padana è di origine alluvionale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella Padana è di origine alluvionale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PIANURA

Significato/Curiosita : Quella padana e di origine alluvionale

9°47'56e / 45.330278°n 9.798889°e45.330278; 9.798889 la pianura padana, detta anche padano-veneta, pianura padano-veneto-romagnola o val padana (valle...

9°47'56e / 45.330278°n 9.798889°e45.330278; 9.798889 la pianura padana, detta anche padano-veneta, pianura padano-veneto-romagnola o val padana (valle che si... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

