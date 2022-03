Lo si può fare anche ad occhi aperti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo si può fare anche ad occhi aperti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SOGNARE

Significato/Curiosita : Lo si puo fare anche ad occhi aperti

Rui, ai, le protagoniste di occhi di gatto. un'ulteriore citazione potrebbe essere la scena nella quale si vede hiromi fare il bagno. ^ (en) top manga...

Ho imparato a sognare – singolo del 1997 dei negrita ho imparato a sognare – album del 2009 di fiorella mannoia ho imparato a sognare – singolo del 2009... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

Altre definizioni con fare; anche; occhi; aperti; fare in fretta, muoversi; Si possono fare di sangue; Gomma usata per fare suole; Alla __, cioè «fatto tanto per fare »; Franche zza fedeltà; Così sono anche detti i livornesi; Bovide, c è anche quello abruzzese; Animale marino detto anche anemone di mare; Confinano con i Marocchi ni; La parte della gamba dall inguine al ginocchi o; occhi o leggermente divergente: __ di Venere; È simile al finocchi o; Deve tenere gli occhi aperti ; Sognano a occhi aperti ; Sono aperti ad ogni acquisto; Hanno gli occhi aperti ; Cerca nelle Definizioni