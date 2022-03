Prominenza ossea c è quello tibiale e peroneale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prominenza ossea c è quello tibiale e peroneale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MALLEOLO

Significato/Curiosita : Prominenza ossea c e quello tibiale e peroneale

La tibia è un osso dei vertebrati. si trova, assieme all'osso peroneale, nell'arto inferiore, al di sotto dell'articolazione del ginocchio, nel segmento...

La parola malleolo, plurale malleoli, proviene dal latino e significa "piccolo martello". in una caviglia sono presenti tre malleoli: malleolo mediale:... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

