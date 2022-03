Fu il primo a studiare i riflessi condizionati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fu il primo a studiare i riflessi condizionati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PAVLOV

Significato/Curiosita : Fu il primo a studiare i riflessi condizionati

Obiettivi della fisiologia allo studio dei processi nervosi superiori. i riflessi condizionati naturali e artificiali, le loro modalità di formazione e di azione...

Ivan petrovic pavlov (in russo: ; rjazan', 26 settembre 1849 – leningrado, 27 febbraio 1936) è stato un medico, fisiologo ed etologo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

