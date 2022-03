Si preme per sparare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si preme per sparare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GRILLETTO

Significato/Curiosita : Si preme per sparare

Gioco in aria e, appena questa tocca il suolo, preme il grilletto. l'espressione venne utilizzata per la prima volta nel 1937 in un racconto omonimo scritto...

Pur avendo l'apparenza di un grilletto è in realtà un alleggeritore di scatto. in pratica, prima di premere il grilletto, si aziona lo stecher che permette... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

Altre definizioni con preme; sparare; Ciò che preme all egoista; Se è delicato, è meglio non preme rlo; Si preme per far fuoco; preme ssa a una postilla; Così è l ordine di sparare più aggressivo; Bisogna toglierla prima di sparare ; Apertura... per sparare ; Va tolta prima di sparare ;