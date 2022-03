Il Pokemon giallo di tipo Elettro compagno di Ash - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Pokemon giallo di tipo Elettro compagno di Ash. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PIKACHU

Significato/Curiosita : Il pokemon giallo di tipo elettro compagno di ash

Della serie pokémon comprende i titoli pokémon rosso e blu (1996) e pokémon giallo (1998). essa introduce il primo gruppo di 151 pokémon. le creature...

pikachu ( pikachu) è un pokémon base della prima generazione di tipo elettro...

