Il piccolo mobile vicino al letto - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : COMODINO

Significato/Curiosita : Il piccolo mobile vicino al letto

1810, è composto tra l'altro di un letto incastrato nel muro. questo luogo era soprattutto composto da un mobile-mensola guardaroba, realizzato nel 1810...

Disambiguazione – se stai cercando l'oggetto di arredamento, vedi comodino (mobile). il comodino è un veliero in tela, posto all'interno del palcoscenico, formato...

