I perni fra pistoni e bielle - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : SPINOTTI

Significato/Curiosita : I perni fra pistoni e bielle

Collo d'oca[senza fonte], è un albero motore dalla caratteristica forma dovuta alle manovelle sui cui perni s'infulcrano le bielle. ogni perno (alloggiamento...

Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

