Periodo di lavoro degli studenti universitari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Periodo di lavoro degli studenti universitari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TIROCINIO

Significato/Curiosita : Periodo di lavoro degli studenti universitari

Erasmus+ aegee consiglio nazionale degli studenti universitari eilc programma athens erasmus student network ed erasmus student network italia (per l'italia)...

La loro durata non supera i 3 mesi. il tirocinio può essere di tipo "formativo" o "professionale" il tirocinio formativo è stato introdotto dalla legge... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

