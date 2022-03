Fa parte dello staff del ristorante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa parte dello staff del ristorante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CAMERIERE

Significato/Curiosita : Fa parte dello staff del ristorante

Elevato ristorante degli stati uniti. in difficoltà per una flessione del giro d'affari a seguito della crisi finanziaria del 2007-08, il ristorante fu chiuso...

La funzione così denominata presso la curia romana, vedi cameriere pontificio. il cameriere è la persona addetta a servire i clienti presso un bar, un... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

