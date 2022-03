Il paese in miniatura... visitato da Gulliver - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il paese in miniatura... visitato da Gulliver. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LILLIPUT

Significato/Curiosita : Il paese in miniatura... visitato da gulliver

Anche ne i viaggi di gulliver di jonathan swift, dove è descritta laputa, l'isola volante ricavata da un diamante e governata da astronomi e matematici...

lilliput è un paese immaginario della prima parte del libro i viaggi di gulliver di jonathan swift, la cui principale peculiartà è di essere abitato da... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

Altre definizioni con paese; miniatura; visitato; gulliver; paese di origine degli U2; Blocca il paese ; È il paese più grande dell Africa; Il paese del curry; Una miniatura ... vegetale; Il calcio in miniatura coi giocatori basculanti; Il convoglio elettrico in miniatura ; Alberi in miniatura di origine giapponese; Un sito visitato da chi cerca hotel; Ha mesti visitato ri; Ha visitato ri che amano curiosare tra la merce esposta; Un paese immaginario visitato da Gulliver; Lo visita gulliver ; Un paese immaginario visitato da gulliver ; Uno dei paesi visitati da gulliver ; Sono famosi quelli di gulliver ; Cerca nelle Definizioni