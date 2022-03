Il numero degli Evangelisti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il numero degli Evangelisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : QUATTRO

Significato/Curiosita : Il numero degli evangelisti

Cristiana, assieme a quella degli altri evangelisti. san girolamo (iv secolo) argomentò come si possano associare i quattro evangelisti con i simboli del "tetramorfo"...

Disambiguazione – "quattro" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi 4 (disambigua). quattro (cf. latino quattuor, greco tssae, sanscrito... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

