Nella Repubblica Italiana c è quella dei deputati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nella Repubblica Italiana c è quella dei deputati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CAMERA

Significato/Curiosita : Nella repubblica italiana c e quella dei deputati

Camera dei deputati (o semplicemente camera), nell'ordinamento costituzionale italiano, è l'assemblea legislativa che, insieme al senato della repubblica, compone...

Disambiguazione – se stai cercando l'omonima sitcom francese, vedi caméra café. camera café è una sitcom italiana prodotta dal 2003 al 2017, trasmessa in... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

