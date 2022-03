I negozi che vendono medicine con ricetta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I negozi che vendono medicine con ricetta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FARMACIE

Significato/Curiosita : I negozi che vendono medicine con ricetta

124/2017 apre la titolarità delle farmacie anche alle società di capitali. viene eliminato il limite di 4 farmacie per soggetto giuridico e viene aggiunto... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

